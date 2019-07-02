Ulaş Kaymakam Vekili Dalak eğitimcileri kutladı
SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçenin LGS sınavında elde ettiği başarıdan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ü kutladı.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Duman ve okul müdürlerini kabul eden Dalak, LGS sınavında elde edilen başarıdan dolayı eğitimcileri tebrik etti.
Toplantıda Gül ve Çezik, öğrencilerin sınava nasıl hazırlandıkları ve aldıkları puanlar konusunda bilgiler verdi. Ayrıca toplantıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemindeki çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Dalak, "Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere bu başarıda emeği geçen şube müdürlerimize, okul müdürlerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve milli eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.
Eğitime verdikleri desteğin boşa gitmediğini görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren Dalak, "İlçemizde var olan başarıyı daha da arttırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Başarı sizlerin eseri. Başarılarınızın devamını dilerim." diye konuştu.
Gül ise desteklerinden dolayı Dalak'a teşekkür ederek, "Bu bir ekip başarısıdır. Ulaş'ta akademik başarı bir kültür haline gelmişti. Biz de önceki dönemden aldığımız bayrağı daha ileri taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız 4 derste Türkiye ortalamasının, 5 derste de Sivas ortalamasının üzerinde net çıkardı. Karnemizi önümüze koyup gelecek yılın planlamasını yapmaya başladık. Eksiklerimizi tamamlayıp mevcut durumu daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
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