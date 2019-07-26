Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
SİVAS (AA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiği belirtildi.
DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Sivas'a yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturuluyor, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ediliyor ve derelerdeki taşkın riski azaltılıyor.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Sivas Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:
"Örenlice Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 13 bin 490 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. İş kapsamında baraj ulaşım ve malzeme taşıma yolları, Derivasyon-Dipsavak Kondüvi imalatı, Dolusavak imalatı, baraj gövde kazısı, batardo dolgusu, enjeksiyon imalatları tamamlanmış olup gövde dolgu imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 38,3 metre ve su depolama kapasitesi 5,11 milyon metreküp olan Sivas Ulaş Örenlice Barajı'nın tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile dekar başına 745 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 908 bin 804 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir."
-
Altındağ'da 5 mahalleye park yapılacak
-
Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
-
Sami Savatlı'dan modern aydınlatma tasarımı
-
Başkan Acar, Kızılcahamam Ormanlarını İnceledi
-
Başkan Saygılı'dan sanayi esnafına ziyaret
-
Yahşihan'da kaçak su kullananlara ceza
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]