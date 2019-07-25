Ulaş'ta 9 bin metrekare parke taşı döşendi

SİVAS (AA) – Ulaş Belediyesi, ilçede cadde ve sokaklara 9 bin metrekare kilit parke taşı döşedi.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern üst yapıya sahip olması için çalıştıklarını söyledi.

İlbey, "İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklara 2 ayda 9 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Bu sezon kilit parke döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Ben makamda oturmasını seven bir başkan değilim. Oturmanın zamanı değil. Ulaş'ta yapılması gereken çok çalışmalar var. Almış olduğumuz olumlu tepkilerden de anlıyoruz ki vatandaşlar, yaptığımız çalışmalardan memnun. Bu memnuniyet de bizi her zaman daha iyi işler yapmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.