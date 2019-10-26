Ulaş'ta asfalt çalışmaları

SİVAS (AA) – Ulaş Belediyesi ilçede asfalt çalışmalarına başladı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilit parke çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçe için yapılması gereken hizmetleri planladıkları şekilde gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten İlbey, "Ara sokaklar ve bazı ana caddelerdeki kilit parke döşeme çalışmalarının ardından Atatürk Caddesi'nde İl Özel İdaresi ekiplerimizle sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır, ilçe halkına hak ettiği hizmeti ulaştırmak için yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.

İlçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı, cadde ve sokakları daha modern bir üst yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini aktaran İlbey, "Bölgede yaşayan mahalle sakinleri de artık stabilize yoldan kurtularak asfalt yoldan gidip gelecekler. Rabbim ömür verdiği müddetçe hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

İlbey, ilçedeki asfalt çalışmalarına destek veren Sivas Valisi Salih Ayhan'a ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.

Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'e teşekkür ederek, kurban kesti.