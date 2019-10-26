Ulaş'ta asfalt çalışmaları
SİVAS (AA) – Ulaş Belediyesi ilçede asfalt çalışmalarına başladı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilit parke çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.
İlçe için yapılması gereken hizmetleri planladıkları şekilde gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten İlbey, "Ara sokaklar ve bazı ana caddelerdeki kilit parke döşeme çalışmalarının ardından Atatürk Caddesi'nde İl Özel İdaresi ekiplerimizle sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır, ilçe halkına hak ettiği hizmeti ulaştırmak için yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.
İlçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı, cadde ve sokakları daha modern bir üst yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini aktaran İlbey, "Bölgede yaşayan mahalle sakinleri de artık stabilize yoldan kurtularak asfalt yoldan gidip gelecekler. Rabbim ömür verdiği müddetçe hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
İlbey, ilçedeki asfalt çalışmalarına destek veren Sivas Valisi Salih Ayhan'a ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.
Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'e teşekkür ederek, kurban kesti.
-
“Amazonlar” kadına yönelik şiddete tepki için kürek çekti
-
Kırşehir polisinden “Sporla yaşıyorum” projesi
-
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de
-
Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci Kapadokya'yı gezdi
-
Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları
-
Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.