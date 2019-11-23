Ulaş'ta kalorifer ateşçiliği kursu açıldı
SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde katı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.
Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmam Hatip Anadolu Lisesinde düzenlenen kursa 14 erkek kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursta, teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini belirten Coşgun, "Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara belge verilecek. Apartman sakinleri ve kurum amirleri kalorifer yaktırma konusunda müdürlüğümüzden kursa katılıp belgelerini alan kişileri tercih edecek." dedi.
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