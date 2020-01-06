Ulaş'ta koyun yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde koyun yetiştiricilerinin kış mesaisi zorlu geçiyor.
İlçe merkezinde ikamet eden koyun yetiştiricisi Niyazi Akkavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baba mesleği, 40 yıldır koyunculukla uğraşıyorum. Koyunculuk çok emek gerektiren sıkıntılı bir meslek. Kışın hayvancılık yapmak zahmetli olduğu kadar da güzel." diye konuştu.
Hayvanları ağıldan çıkarıp bir süre yürüttükten sonra ağılların önünde ot ve saman verdiklerini anlatan Akkavak, "Hayvanlarımız yeterince doyduktan sonra sürüyü ağıl yanındaki çeşmeye götürüp suyunu içiriyoruz. Tabi hayvanların bakımı sadece bununla bitmiyor. Adeta bir çocuk gibi onlarla ilgileniyoruz." dedi.
Sabah saat 5'te kalkıp akşam 17.00'ye kadar hayvanlarla ilgilendiklerini dile getiren Akkavak, "Kuzulayan koyun var mı diye bazen gece kalkıp ağıla gidiyoruz. Kuzu varsa annesinin yanına götürüyoruz. Kuzu seslerini duyunca da yorgunluğumuzu unutup seviniyoruz." ifadelerini kullandı.
Akkavak, kışın koyunlara iyi bakıldığı zaman baharda da koyunlardan daha iyi verim aldıklarını sözlerine ekledi.
-
Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor
-
Suşehri'nde karla mücadele çalışması
-
Ulaş'ta koyun yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi
-
Kayseri'de arabaşı gecesi düzenlendi
-
Kayserispor'un Antalya kampı
-
İYİ Parti Yerel Yönetimler Çalıştayı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.