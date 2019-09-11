Ulaş'ta meslektaşları İnci öğretmeni unutmadı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen İnci Kaçan anısına okulda anı köşesi oluşturuldu.
1 Ekim 2012 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ulaş İlkokulu sınıf öğretmeni Kaçan anısına okulda anı köşesi yapıldı.
Okulun müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda göreve başladığı günden itibaren İnci öğretmenle ilgili hep iyi şeyler duyduğunu dile getirerek, bu nedenle onun hatıralarının paylaşıldığı bir köşe oluşturduklarını söyledi.
Okulda on yıl hizmet eden İnci öğretmenin birçok başarıya imza attığını, onlarca organizasyonda öncü olduğunu ifade eden Aydın, "Çalışmalarıyla çeşitli ödüllere layık görüldü. Köşeyi oluşturmaktaki amacımız İnci öğretmenimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak ve öğrencilerimizin ondan feyzalmasını sağlamaktır. Başta İnci öğretmenimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu.
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