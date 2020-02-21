Ulaş'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında yapılan toplantıda, trafikte sürücü, yolcu ve yayaların yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince Sivas-Malatya kara yolunda rutin olarak yapılan uygulamalar, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde şoför ve yolcuların bilgilendirilmesi ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.
Kış aylarında uygun lastik kullanılması, seyahatlerin mevzuatın öngördüğü sayıda şoförle yapılması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, yolcu ve sürücülerin emniyet kemeri takmaları, otobüslerde uzun yol deneyimine sahip şoförlerin çalıştırılması konuları da toplantıda görüşüldü.
-
Beyşehir'de jimnastikçi öğrencilerin şampiyonluk sevinci
-
Nevşehir'de “enerji verimliliği” konferansı
-
CarrefourSA'dan 2019'da 6,4 milyar lira ciro
-
Ulaş'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı
-
Turkcell 2019'da 1,5 milyon faturalı abone kazandı
-
Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.