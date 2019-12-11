Ulaş'ta taşımalı eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrenciler, "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" adlı proje kapsamında sinemaya gitti.
Okulun müdürü Bünyamin Karacalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" adlı proje kapsamında taşımalı eğitim gören 50 öğrenciyi öğretmenleri nezaretinde Sivas'ta sinemaya getirdiklerini söyledi.
Bazı öğrencilerin ilk defa sinemaya gittikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Karacalar, "Ayrıca öğrencilerimiz Sivas kongresi ve diğer tarihi yerleri gezme fırsatı da yakalamış oldu. Bu projeyle öğrencileri sanat ve kültür ile genç yaşta buluşturmayı hedefledik. Projenin öğrencilerin kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine, katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.
İlk defa sinemaya giden 5. sınıf öğrencisi İsmail Ali Aydın, unutamayacağı bir an olduğunu ifade etti.
-
sahibinden.com, “Oto360” platformunu tanıttı
-
Ulaş'ta taşımalı eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği
-
SPORCU AİLELER – Bu ailenin sohbetlerinde tek konu “tekvando”
-
Sivassporlu Mamadou Samassa: “Lider olmamız bizi mutlu ediyor”
-
Toroslar'ın “esrarengiz” tarihi yapıları merak uyandırıyor
-
Fuayeden başlayan Kurtuluş Mücadelesi Ankara izleyicisiyle buluşuyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.