KAYSERİ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Etrafımızın ateş çemberi olduğu, gönül coğrafyamızdaki İslam ülkelerinde Kurban Bayramı adetlerini yerine getiremeyecek olan, milyonlarca Müslümanın olduğu bir ortamda Allah'a şükrediyoruz. Ülkemizde huzur var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, Kurban Bayramı'nın Allah'a yakınlaşmanın yanında teslimiyeti temsil ettiğini söyledi.

Özhaseki, paylaşmanın şuuru içerisinde Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etrafımızın ateş çemberi olduğu, gönül coğrafyamızdaki İslam ülkelerinde Kurban Bayramı adetlerini yerine getiremeyecek olan, milyonlarca Müslüman'ın olduğu bir ortamda Allah'a şükrediyoruz. Ülkemizde huzur var, ülkemizde barış, bir taraftan da dirlik ve düzen var. Şimdi huzur içerisinde bir bayram daha idrak edeceğiz. Cenabı Allah bu millete kötü gün göstermesin, devamlı iyi gün göstersin diye dua ediyoruz."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da huzurlu bir bayram geçirilmesi adına tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Özhaseki ve Vali Günaydın ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bayram namazı kıldı.