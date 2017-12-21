Uludağ’da kar üstünde nefes kesen yarışma

Bu yıl ilk defa karla tanışmak için Uludağ’a çıkan lise öğrencileri, kar üzerinde gönüllerince eğlendi. Dondurucu soğukta çuvalla yürüme yarışı yapan öğrenciler, halat çekme de oynadı. Karların üzerinde futbol maçı yapan öğrenciler kıyasıya yarıştı. Karların üzerinde piknik de yapan onlarca öğrenci keyifli bir gün geçirdi.

Bazı öğrenciler ilk defa Uludağ’a çıktığını söyledi. Eksi 5 dereceyi bulan soğukta karların üzerinde oynamanın keyfini çıkaran öğrenciler, bu yıl ilk defa karla tanıştı. Öğrenciler “Şehir merkezinde bu yıl hiç kar yağmadığı için Uludağ’da karla oynayıp eğlendik. Karların üzerinde halat çekme ve çeşitli oyunlar oynadık. Biz daha önce Uludağ’a hiç çıkmamıştık, çok keyifli bir gün geçirdik” dedi.

Burak Türker – Samet Doğru

