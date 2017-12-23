Uludağ’da şaşkına çeviren ayak izleri
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, görünmeyen yönleriyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında Uludağ’ın zirvesine doğru yol alan Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri, belli bölgelerde ayıların ayak izleriyle karşılaştı. Ayak izlerinin yeni olması her an bir ayı ile karşılaşılabilme tedirginliği oluştursa da, izleri takip eden dağcılar ayıya rastgelmedi.
Yapılan faaliyetin kendileri açısından çok mutluluk verici olduğunu ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ’da kış faaliyetlerimize başladık. Bundan evvel de ayılarla karşılaştığımız oldu. Bu yürüyüşümüzde ayıların kendilerini göremesek de parkurdaki ayı izleriyle karşılaştık. İzleri incelediğimizde taze olduğunu gördük. Her an karşımıza bir ayı çıkabilecek diye heyecanla yürüyüşümüze devam ettik. Ayılarla karşılaşmak çok istediğimiz bir şey değil, ancak doğada onların varlığı karşısında mutlu oluyoruz. Bugüne kadar karşılaştıklarımız bize kesinlikle zarar vermedi” diye konuştu.
Uludağ’da yabani hayvan neslinin azaldığını belirten Şentürk, “Şu anda ayı, tilki, çakal ve vaşak olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar kurulan foto kapanlarla yabani hayvanlar tespit edildi. Ancak geyik ve kurt yok. Uludağ’ın çevresindeki dağlarda bunların olduğunu biliyoruz. Ancak yabanı hayata avcılar müdahale ediyor” dedi.
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