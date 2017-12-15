Uludağ’da sezon açıldı, pistler boş kaldı

Kış turizminin Türkiye’deki önemli merkezlerinden olan Uludağ’da 15 Aralık itibariyle sezon açılışı gerçekleşti. Pistlerde beklenen doluluk gözlemlenemezken, kar kalınlığı kayakçıları memnun etmedi. Kendi imkanları ile poşet ve kızaklarda kayan günübirlikçiler ise karın keyfini çıkardı. Otellerde ise doluluk oranı yüzde 75’leri bulurken, yılbaşında ve sonrasında yüzde 100 olması bekleniyor. Uludağ’da 15 Aralık itibari ile kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçülürken, Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini göstereceği de öğrenildi.

Uludağ’a sürekli gelen Fatma Tobak, “Bursa’dan geliyoruz. Uludağ çok güzel. Herkesi Uludağ’a bekliyoruz. Hayat burada neşe, eğlence her şey burada. Burası cennet gibi bir yer. Bizim için vazgeçilmez. Kar biraz var ama bundan sonra da kar yağışı bekliyoruz” dedi.

Samet Doğru – Abdullah Çibir

