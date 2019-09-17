Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne doğru
KONYA (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 27-30 Kasım tarihlerinde Konya'da düzenlenecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'nde akademik çalışmaların yanı sıra, esnaf ve sanatkarların hünerlerini sergileyeceği fuar alanlarının da yer alacağını bildirdi.
Usta, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'nin Cumhurbaşkanlığının himayelerinde 27-30 Kasım'da Konya'da düzenleneceğini ifade etti.
Zirvenin ilk kez Konya'da düzenleneceğini belirten Usta, kentin, ahilik müessesi ve iş ahlakı üzerine örnek bir il olduğunu anlattı.
Usta, düzenlenecek organizasyonun uluslararası katılımcılarla büyük bir zirve olacağına işaret ederek, şunları söyledi:
"Zirvenin içerisinde pek çok etkinlik olacak. Akademik çalışmaların yanında, esnaf ve sanatkarların hünerlerini sergileyeceği fuar alanları yer alacak. Çocukların da etkinlikler içerisine dahil edilerek, ahilik müessesini daha çocuk yaştan itibaren tanıtılacağı, onların da yaşlarına ve becerilerine uygun zanaatkar olarak keşfedebilecek alanlarla pek çok etkinliğin devam edeceği bir zirve olacak. Zirvenin Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılacak olması bunun önemini daha da artırmaktadır. Paydaşlarımızın gerekli ehemmiyeti göstereceklerini iyi bir organizasyonla misafirlerimizi çok iyi ağırlayacağımıza, gelenlerin buradan pek çok değerle ayrılacağına inanıyoruz. Konya'nın değerlerine değer katacağız."
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da Ahilik Haftası etkinliklerinin devam ettiğini, esnafla bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Şerbet dağıttık, sohbet ettik, dertleştik. Bu faaliyetler başlamış oldu. Ahiliğin biz de çok büyük anlamı var. Ahiliği sadece bir esnaf dayanışmasından ibaret sayamayız. Toplumun sosyal ekonomik ve kültürel yönden gelişmesinde ve daha ahlaki bir düzeye gelmesine büyük katkı sağlayan bir müesseseden bahsediyoruz." diye konuştu.
Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da hazır bulundu.
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