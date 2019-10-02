ANKARA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, bakanlar, komutanlar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılıyor.

Hilton Garden Inn Ankara Oteli'nde düzenlenen zirvenin açılışına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da aralarında olduğu yetkililer ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılışta yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin, çıktıları açısından pek çok sektörü, hem teknoloji hem de ara malı açısından beslediğini söyledi.

Savunma sanayisinde milli üretim ve teknoloji kapasitesine ulaşmanın, artan tehdit algıları karşısında daha hızlı refleks verebilme kapasitesi oluşturduğunu belirten Kaan, "Askeri radar ve sınır güvenliği, tehdit algılamalarının karşılanmasında ve hızlı istihbarat süreçlerinin işletilmesinde oldukça hayati bir önem arz etmektedir. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamada yüksek teknolojiye sahip milli izleme ve tespit sistemleri, hava savunma top ve füze sistemleri, havadan keşif ve gözetleme, deniz platformları ve gözetleme sistemlerinin milli olarak üretilmesi ileri radar teknolojileriyle mümkün olmaktadır." dedi.

Savunma sanayisinde üyelerinin başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Kaan, daha çok firmanın bu alana kanalize olacağına inandıklarını dile getirdi.

Kaan, savunma sanayisini baz alan ortaklıklar kurduklarına işaret ederek, "Büyük ölçekli Sermaye Ortaklıkları Komitemiz, birebir savunma sanayisi üzerinde ortaklık kavramı üzerinden yürümektedir. Ölçek büyüklüğünün esas olduğu bu alanda KOBİ yapılarını geliştirmek ve savunma yan sanayisi yatırımları için ayrı bir milli unsur oluşturmak çıkış noktamızdır." diye konuştu.

– "Ankara'da Savunma Sanayi Serbest Bölgesi kurulmalı"

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar da sektörde faaliyet gösteren birçok şirketin faaliyetlerini Ankara'dan yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara'da Savunma Sanayi Serbest Bölgesi kurulmasını talep ediyoruz. Savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin yerlilik oranlarının artırılması da taleplerimizden biri. İhale şartnamelerinin buna göre tasarlanması yerli ve milli savunma sektörünün gelişmesi için önemlidir. KOBİ'lerin savunma sanayisi için tedarikçi olmalarının önü açılmalıdır."

Savunma sektöründe teknolojinin geliştirilmesi ve yazılım gibi ürünlerin daha etkin üretilmesi için beyin göçünün tersine çevrilmesi gerektiğini belirten Acar, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin stratejik ve güvenlik açısından hayati derecede önemli olduğunu bildirdi.

– Yeni projeler görücüye çıktı

Sektörün gündemine ilişkin konularda oturumların düzenlendiği zirve kapsamında fuar alanı da oluşturuldu. Fuarda, radar teknolojilerindeki son trendler ve sınır güvenliği alanındaki en yeni projeler tanıtılıyor.