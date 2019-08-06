“Uluslararası başarı için spor üniversitesi şart”

KONYA (AA) – TANER AYDIN – Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Orhan Şener, spor üniversitelerine sahip ülkelerin sporcularının olimpiyat ve benzeri uluslararası müsabakalarda başarılı olduklarını belirterek Türkiye'de de spor üniversitelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İki Türk akademisyen tarafından Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi'nde (International Journal of Society Researches) yayımlanmak üzere hazırlanan makalede, dünyada spor üniversitelerine sahip ülkelerin sporcularının olimpiyatlarda ya da benzer uluslararası müsabakalarda istikrarlı bir başarılarının olduklarını ortaya çıkardı.

Konu üzerine yapılan araştırmayı hazırlayanlardan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman İmamoğlu ile beraber yaptıklarını dile getirdi.

Dünya'da spor üniversitesi geleneğinin çok eskiye dayandığını aktaran Şener, spor üniversitesinin ilkinin 206 yıl önce 1813'te İsveç'te kurulduğunu, Çin, Polonya, Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere 20 ülkede bu üniversitelerin olduğunu söyleyerek, son yıllardaki istatistiklere bakıldığında ise, dünyadaki başarılı spor bölümlerine sahip üniversiteler arasında ilk 100'de Türkiye'den hiçbir üniversitenin olmadığını kaydetti.

"Uluslararası başarı için spor üniversitelerinin kurulması şart" vurgusu yapan Şener, Türkiye'de de bir veya birden fazla spor üniversitesinin kurulmasının gerektiğine işaret ederek, bu üniversitelerin kurulmasıyla uluslararası başarının da beraberinde geleceğini, Türkiye'nin adının daha sık duyulacağını ifade etti.

– "Spor üniversitelerine sahip ülkeler madalyaları toplamış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, spor üniversitelerinin kurulması için öncülük yapacağından emin olduklarına dikkat çeken Şener, "Olimpiyatlara baktığımızda dünyadaki bu 100 üniversitenin ilk 25 üniversitesi hep aynı. Sadece sıralama değişmiş. 2016 Rio Olimpiyatları'nda bu başarılı spor üniversitelerinin ilk 10'u bu madalyaları toplamış. Spor üniversitelerine sahip ülkeler olimpiyatlarda da dünya sıralamalarında madalyaları toplamış. Sadece tematik spor üniversiteleri sanırım dünyada yirminin üzerinde ve bu üniversitelerle birlikte, sporda başarılı olan üniversiteler kesinlikle olimpiyatlarda da başarılı olmuş." ifadelerini kullandı.

– Türkiye öncülük etmeli

Bu üniversitelerin metropol şehirlere kurulması gerektiğinin altını çizen Şener, Türkiye'nin buna ilişkin olarak da İslam dünyasına da örnek olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Nereye açacağız bu spor üniversitelerini? Tabi ki, Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol kentlere. Su oyunlarıyla ilgili Antalya'ya, mücadele sporlarıyla ilgili tekvando, güreş, boks için Samsun'a, kış oyunlarıyla ilgili Erzurum'a üniversite açılması gerekmektedir. Türkiye'nin kendi bölgesinde ve İslam dünyasında tek bir spor üniversitesi yoktur. Türk Cumhuriyetlerinde tek bir spor üniversitesi yoktur. Türkiye bu ülkelere öncülük etmelidir."

Şener son olarak gençlerin Türkiye genelinde spor fakültelerine çok büyük ilgisinin olduğunu ve bunun daha bilimsel bir hale getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.