Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali
ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ni ziyaret etti.
Çubuk Çayı Vadisi'nde kurulan Çubukabad Park ve Festival Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde, Rektör Aydınlı ve öğretim üyeleri, tanıtım ve satış için kurulan stantları gezdi.
Çubuk Ziraat Odasının ilçede yetiştirilen meyve, sebze ve tarımsal ürünlerin tanıtımının yapıldığı standını ziyaret eden Aydınlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve THY Bölgesel Uçuşlar Başkanı Said Şamil Karakaş ile vatandaşlara karpuz ve hedik dağıttı.
Aydınlı, ilçe merkezindeki yerleşkede gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü açacaklarını söyledi.
Önümüzdeki süreçte Çubuk ile ilgili çok güzel gelişmelerin olacağını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti:
"İnşallah bunları anlatmak için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız. Orada uzun uzun yeni gelişmeleri anlatacağım. Çubuk merkezdeki yerleşkenin değerlendirilmesi noktasında birkaç çalışmamız olacak. Bunların hepsini konuşacağız. Çubuk bizim ve üniversitemiz için çok önemli. Bu yıl üniversite açılamadan turşu kurduk. İnşallah üniversitemizin açılış töreninin ardından turşuları öğrencilerimize ikram edeceğiz."
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, festival süresince ilçenin hamur işi ve yemeklerinin satışa sunulduğu stantları gezerek katılımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Çubuk etinden yapılan dönerlerin başına geçen ve döner kesen Demirbaş, hem vatandaşların hem de esnafın mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.
Festivallerini ziyaret eden ve destek veren herkese teşekkür eden Demirbaş, festivalin tüm ilçeye büyük katkısı olduğunu ve her yıl çıta yükselterek festivallerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Gaziantep Halk Oyunları ve Fomget Halk Oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu festivalde, Ahmet Yılmaz ve Ebru Yaşar sahne aldı.
Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği Ebru Yaşar konseri, 2 saat sürdü. Konser sonunda Belediye Başkanı Demirbaş, sanatçıya turşu ikram ederek, Çubuk Agat taşından kolye hediye etti.
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