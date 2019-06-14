Uluslararası ESOK Rallisi
ESKİŞEHİR (AA) – Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi için başlangıç seremonisi gerçekleştirildi.
Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren Uluslararası ESOK Rallisi, Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen törenle başladı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın startını verdiği rallide, yerli ve yabancı pilotlardan oluşan 62 takım, en iyi dereceyi alabilmek için ter dökecek.
Yarın Bozdağ eteklerinde yer alan 432,94 kilometre uzunluğundaki parkurda, asfalt zeminli 8 özel etapta mücadele edecek katılımcılar, Kozkayı'da 23,20 kilometre uzunluğundaki "Nejat Banaz" ile Sakarılıca mevkisinde 14,98 kilometre uzunluğundaki "Zafer Vatansever" etaplarını ikişer kez geçtikten sonra Sazova Parkı'ndaki servis alanında günü tamamlayacak.
Ekipler, ertesi gün Kümbetakpınar'da 17,47 kilometre uzunluğundaki "Alfa" ile Dereyalak mevkisinde 14,35 kilometre uzunluğundaki "19 Mayıs 1919" etapların ikişer kez geçtikten sonra Espark Alışveriş Merkezi'nde bitiş podyumuna ulaşabilmek için mücadele edecek.
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