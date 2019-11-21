Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
İSTANBUL (AA) – UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 30 Mayıs 2020'de ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nın üstünü kapatarak, burayı "milli takım stadı" haline getirmek istediklerini söyledi.
Servet Yardımcı, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yardımcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın final maçı için henüz bazı kriterlere uygun olmadığını belirtti.
Stadın 78 bin kişilik kapasitesinin olduğunu ancak 58 bin koltukta görüş mesafesinin bulunduğunu aktaran Yardımcı, "Görüş mesafesini 70 bin koltuğa çıkarmak gerekiyordu. UEFA'ya garanti vermiştik. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Onun sayesinde yenileme sürecini hızlandırdık. Stat, 1 Mart itibarıyla yenilenmiş bir şekilde hazır olacak." diye konuştu.
Stattaki koşu pistinin 90 santimetre aşağıya ineceğini ve görüş kapasitesinde 13 bin koltuğun daha ekleneceğini vurgulayan Yardımcı, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.
Servet Yardımcı, söz konusu statta hazırlık maçı yapmaları gerektiğinin de altını çizerek, şöyle devam etti:
"Stadın üstünü kapatarak burayı milli takım stadı yapmayı düşünüyoruz. İlerideki finallerde aday olacağız, projemiz de var. Final için 2-3 gün içinde İstanbul'a 100 bin kişi gelip dönecek. Taksim Meydanı'nı eğlence ve festival alanı olarak kullanacağız. Dört gün boyunca konserler olacak. Sponsorların stantları olacak. Efsane futbolcular gelip gösteri maçları yapacak. Pepsi firması dünyaca ünlü bir sanatçı getirecek. Yeni havalimanından stada ulaşım yarım saat sürecek. Mart ayı içinde milli takıma uygun ise burada hazırlık maçı oynatmak istiyoruz. Önemli ve seyircinin gelebileceği bir maç istiyoruz. Amacımız, zorlukları tam görelim."
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için ev sahipliği sürecine de değinen Yardımcı, "10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Ülkemize önemli bir kazanç sağladığımızı düşünüyoruz. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra 2020 Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak 90-100 hakem ve 50 personel İstanbul'u merkez olarak kullanacak." değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonlar Ligi finalinin 380 milyon kişi tarafından izlenmesinin beklendiğini vurgulayan Servet Yardımcı, "Final 225 ülkede yayınlanacak. Tanıtım açısından para ile ölçülemez. Dünyanın en önemli kulüp finali. Ülkemiz çok önemli bir kazanım sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermesine UEFA tarafından soruşturma açılmasıyla ilgili olarak ise "Herkes müsterih olsun. Hukuki süreç başladı. Savunma yapacağız. İyi anlatacağız kendimizi. Açılmaması gerektiğini anlatacağız. Dosyayı da en iyi şekilde kapatacağız. O süreci götürüyoruz. Yanlış bir şey olacağını beklemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
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