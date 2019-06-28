Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Nasreddin Hoca'nın sandukası ve kızı Fatma Hatun'un mezarının bulunduğu bölgenin ziyaret edilmesiyle başladı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Nasreddin Hoca'nın sandukası ve kızı Fatma Hatun'un mezarının bulunduğu bölgenin ziyaret edilmesinin ardından festival alanında yaptığı açılış konuşmasında, Nasreddin Hoca'nın isminin, her yaştan insanın yüzünde tebessüme vesile olduğunu söyledi.
Onun adını duyunca kocaman kavuğu, uzun beyaz sakalları ile güler yüzlü, tatlı bir insanın zihinlerde canlandığını belirten Çakacak, "O, Türk-İslam uygarlığı içinde eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. O, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir. Hoca, aynı zamanda büyük bir eğitimcidir, nüktedandır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü mutlaka vardır." dedi.
Çakacak, Nasreddin Hoca'nın toplumsal çarpıklıkları eleştirerek doğru olanın adresini gösterdiğini sözlerine ekledi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Nasreddin Hoca'nın büyük bir bilge kişilik olduğunu vurguladı.
Hoca'nın, bütün Türk dünyasında muhtelif isimlerle yaşamayı sürdürdüğünü anlatan Avcı, "Nasreddin Hoca, tarihi bir kişilik olmanın ötesinde Türk milletinin felsefi zekasını, hikmet derinliğini sembolize eden bir millet ve medeniyet büyüğüdür." diye konuştu.
Törene, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile vatandaşlar katıldı.
Festival, 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.
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