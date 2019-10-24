UMED öğrencileri sertifikalarını aldı
ANKARA (AA) – Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yürütülen Ortadoğu Sinema Akademisi kapsamında sinema eğitimi gören öğrencilere sertifikaları verildi.
Ortadoğu Sinema Akademisi Gala ve Sertifika Töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, akademide eğitim gören öğrencilerin her birinin, en iyi kadın ve erkek sinemacı, belgeselci, hikayeci ve senaristi olmak için adım adım ilerlediklerini belirterek, proje için UMED'e teşekkür etti.
Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Çam, "Suriye'de kalıcı çözüm için büyük bir başarıya, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde imza atmış olduk. Barışın sağlanması için başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnet duygularımızı hem sahada hem masada kazanmış olduğumuz başarıdan dolayı minnet duygularımızı da ifade etmek istiyorum." dedi.
Çam, bazı medya organlarının yaşanan gerçekleri maniple ettiğini belirterek, "Başta medya ve görsel sanatsal alanında yer alanlar olmak üzere her birimiz mazlum ve mağdurun sesi olmak, söylenmeyen ve anlatılmayan hikayeleri anlatmak zorundayız." ifadesini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da Ortadoğu Sinema Akademisi'ni bakanlık olarak UMED ile beraber yürüttüklerini belirterek, "Akademide eğitim almak üzere başta ülkemiz olmak üzere, Afganistan, Fas, Ürdün, Gana, Filistin, Irak, İran, Kırgızistan, Pakistan, Lübnan, Somali ve Suriye gibi ülkelerden gelen öğrencilerimiz alanlarında uzman isimlerden toplan 168 saat eğitim alarak eğitim sonunda çekimleri, kurguları ve oyunculukları kendilerine ait filmler çekme imkanına kavuşmuş oldular." diye konuştu.
Sertifika töreninde dereceye giren öğrencilere plaketleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile UMED Başkanı Aslan Değirmenci tarafından verildi.
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UMED öğrencileri sertifikalarını aldı
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