Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
SİVAS (AA) – 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği şampiyonaya Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada 71 ilden kadın ve erkek bin 700 sporcu ter döküyor.
Geçit töreniyle başlayan programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet kenti kadim Sivas'ta sporcuları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı olduğunu anımsatan Ayhan, "Temel gayemiz, 100 yıl önceki ecdadın fedakarlığını yad etmek. Bu mirası, asil ruhu, dünden bugüne, bugünden yarına taşımaktır. Geçmişi yad edip geleceğe umutla bakabilmek en büyük düsturumuzdur. Bu yüzden bu yarışmalara, bu müsabakalara önem veriyoruz. İller arasındaki kardeşlik ruhunu arttırmak, bütün renkleri bir araya getirmek için bu turnuvaları önemsiyoruz." diye konuştu.
Sivas'ın son dönemde birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ayhan, emeği geçenlere teşekkür etti.
– "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları"
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise önemli başarılara imza attıklarını, 2020'ye sporcuların dolu dizgin hazırlandıklarını ifade etti.
Sporcuları tebrik eden Şahin, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Son dünya şampiyonasında çok büyük ivme kazandık. Bu başarı bu milletin başarısıdır. Bu başarı antrenöründen sporcusuna, hakeminden kulübüne 81 ilde bu faaliyeti gösteren arkadaşlarımızın başarısıdır. 2020'de çalışmalarımızla başarılı olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Programa, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, il protokolü ve sporcular katıldı.
Şampiyona 16 Temmuz'da sona erecek.
-
Niğde'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
-
Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
-
Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
-
Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
-
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a ziyaret
-
Hayırsever iş insanından ayakkabı desteği
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]