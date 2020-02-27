UMKE'den Aladağ Kayak Merkezi'nde çığa karşı kurtarma tatbikatı
KONYA (AA) – Konya'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çığ altında kalanları kurtarma tatbikatı yaptı.
Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, yaşanabilecek olası çığ düşmesi için hazırlanan senaryo kapsamında kurtarma tatbikatı düzenlendi.
Çığ altında kalan kayakçıları kurtarmaya giden vatandaşların da ikinci çığ altında kaldığı bilgisiyle başlatılan tatbikata 50 UMKE görevlisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) takımı ve jandarma timleri katıldı.
Sağlık hizmetleri uzmanı Ömer Göksu, UMKE'nin, yılda iki kez eğitim tatbikatı yaptığını ancak çığ tatbikatını Konya'da ilk kez düzenlediğini söyledi.
Bu tatbikatı diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, kullanılan araçlar olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti:
"Kullanılan araçlar arasında hava ambulansı, 2 UMKE aracı, paletli ambulans, kara ambulansı, acil servis iç donanımına sahip kısa sürede kurulan mobil sahra hastanesi ve Türkiye'de sadece Konya UMKE'de bulunan Elazığ depreminde de çok yararını gördüğümüz mobil komuta aracımızın bulunması. Bu komuta aracındaki haberleşme sistemiyle kıtalar arası bile haberleşme sağlanabiliyor ve acil durumlarda hayatı önem taşıyor."
– "Afetlere karşı teknolojimiz ve personelimiz hazırlıklı olmalı"
Tatbikata katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise Türkiye'de son zamanlarda yaşanan doğal afetleri örnek göstererek, yapılan tatbikatın çok gerekli ve önemli olduğunu vurguladı.
Tatbikat boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Toprak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizde son günlerde deprem ve çığ gibi çok üzücü hadiseler yaşanıyor. Çok büyük tabiat olayları olduğu için bunlardan kaçınamadığımıza göre bunlarla beraber yaşamaktan ziyade tedbirler geliştirip zararı en aza indirmek, bizlerin en büyük görevi. Onun için de bildiğiniz gibi devletimiz uzun yıllardır bazı kurumları vasıtasıyla doğal afetlerle mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Teknolojinin yanı sıra personelimizin de çok hazırlıklı bir şekilde olması amaçlarımız arasında."
UMKE'nin, kurtarma ekibi olmasının yanında, medikal anlamda da müdahale edebildiği için çok önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Toprak, beşer kişiden oluşan bu ekiplerinin, yanlarında neredeyse bir ambulanstaki kadar tıbbi malzeme bulundurduğuna dikkati çekti.
Afetlerle ve felaketlerle en iyi şekilde mücadele ederek, bunları en az can kaybı ve yaralı ile atlatmayı hedeflediklerini belirten Toprak, "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiler. Bu tatbikat ile inşallah başımıza gelmez ama gelirse de bilinçli bir şekilde müdahalemizi yapmaya hazır olduğumuzu gördük." ifadelerini kullandı.
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