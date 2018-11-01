Üniversite öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için fidan dikti

ANKARA (AA) – Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimimde şehit olan polisler için fidan dikti.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan üniversite öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan bir proje çerçevesinde şehit polisler arasına fidan dikmek için ilçenin Yağlıpınar Mahallesi'ndeki KYK Ormanı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler, daha sonra, darbe girişimi sırasında şehit olan 51 polis adına 51 fidan dikti.

KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, etkinliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK'nin öğrencilerin hayata hazırlanmaları adına değişik sosyal, kültürel, eğitici ve sportif faaliyetler yaptığını söyledi. Bu faaliyetler sayesinde öğrencilerin hayata daha donanımlı atıldığına işaret eden Türkoğlu, "81 ilimizde öğrencilerimiz sayesinde KYK ormanları kurulmaktadır. KYK Ankara İl Müdürlüğü olarak 2 yılda toplamda 37 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün de Gölbaşı ilçemizde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 51 özel harekat polisimiz adına 51 fidan diktik." dedi.

Etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra KYK yetkilileri de katıldı.