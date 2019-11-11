Üniversite öğrencileri Karagöl'de çevre temizliği yaptı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri doğa yürüyüşü yaptıkları Karagöl Tabiat Parkı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen, Çubuk Belediyesinin destek verdiği etkinlik kapsamında üniversite öğrencilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı şehitlerini anmak için düzenlediği "Sonbahar Renkleri" isimli doğa yürüyüşüne çok sayıda doğasever katıldı.
İlçeye bağlı Yaylak Mahallesi'nde başlayan ve Karagöl Tabiat Parkı'nda tamamlanan yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşe katılanlar doğanın seyrine doyumsuz manzarasının tadını çıkardı.
Doğa yürüyüşünün ardından öğrenciler ve öğretim üyeleri, Karagöl çevresinde bir taraftan çevre temizliği yaparken diğer taraftan piknikçileri çevre temizliği konusunda bilgilendirildi.
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Üniversite öğrencileri Karagöl'de çevre temizliği yaptı
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