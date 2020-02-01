Üniversite öğrencileri yerli temassız sıcaklık ölçüm cihazı geliştirdi
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde doktora yapan Onur Şenel ve ESTÜ Nanoteknoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Azad Ozan Korkan, cam, seramik ve metal işleme sektörlerindeki üretimlerde kullanılmak üzere yerli temassız sıcaklık ölçüm cihazı (pirometre) geliştirdi.
Danışmanlığını ESTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Serincan'ın yaptığı "Sanayi Odaklı Temassız Sıcaklık Ölçüm Cihazı Projesi" kapsamında geliştirilen cihazın benzerlerine göre yüksek hassasiyetli ve düşük maliyetli olduğu ifade edildi.
Cihaz, yarı iletken sensörü sayesinde sıcaklık kontrolünün daha hızlı yapılmasını da sağlıyor.
– "Yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz"
Katıhal Fiziği Bölümü doktora öğrencisi Onur Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı'nda 6 aylık çalışma sonunda geliştirdikleri sıcaklık ölçer cihazı prototipinin yüksek sıcaklıklarda çalışan fırınlarda, metal işleme atölyelerinde, seramik ve cam sektörlerinde kullanılmak üzere hassas sıcaklık ölçümü yapabildiğini söyledi.
Laboratuvarda sıcaklık ölçer cihazı için yarı iletken kızılötesi sensör geliştirdiklerini ifade eden Şenel, şöyle konuştu:
"Yüksek sıcaklıkları yüksek hassasiyet ile ölçebilen yarı iletken kızılötesi sensör kullanarak, standart pirometrelere oranla daha iyi bir sıcaklık ölçer yaptık. 250 ila 3 bin dereceye kadar ölçüm yapabilen cihazımız muadillerinden daha hızlı ölçüm yapıyor. Üretilen malzemelerin mikro ölçekte sıcaklık kontrolünü sağlayıp daha kaliteli ürün ortaya çıkması sağlanabilir. Pirometreleri sanayicilerimiz yurt dışından distribütör aracılığıyla getirtiyor. Bunların fiyatları yaklaşık 15 bin lirayı buluyor. Yerli olarak ürettiğimiz pirometreyle hem maliyeti düşürmeyi hem de bu konuda yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz."
Nanoteknoloji Bilim Dalında yüksek lisans yapan Azad Ozan Korkan ise pirometre tasarımı ve üretimi sırasında elde edilen bilgi birikiminden yola çıkarak kızılötesi dedektörlerin kullanıldığı başka alanlarda da çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.
– "Seri üretime geçebilecek bir ürün"
Proje danışmanı Prof. Dr. Uğur Serincan da söz konusu cihazın tamamen ESTÜ kaynaklarıyla ve milli olarak üretilmesinin önemine değindi.
Öğrencilerin imkan verildiğinde neler yapabileceklerini göstermesi açısında önemli bir çalışma olduğunu anlatan Serincan, "Türkiye'nin geleceği açısından bu tür kritik ve yüksek teknoloji içeren çalışmaların yapılması gerekiyor. Seri üretime geçebilecek bir ürün. Aynı zamanda ülkemiz için katma değeri fazla ve yüksek teknoloji ürünlerini destekleyecek bir çalışma." diye konuştu.
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Üniversite öğrencileri yerli temassız sıcaklık ölçüm cihazı geliştirdi
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