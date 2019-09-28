Üniversite öğrencilerine uyum eğitimi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 2019-2020 eğitim öğretim yılına yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak ve üniversite birimlerini tanıtmak amacıyla uyum programı hazırlandı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde düzenlenen uyum etkinliği kapsamında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının tüm bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilere seminer verildi.

Seminerde KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın yanı sıra öğrencilere mesajlarının ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütlerine karşı uyarıları ve önleyici emniyet hizmetlerini anlattı.

Üniversitenin daire başkanlıkları ile çeşitli birimleri de öğrencilere kullanabilecekleri alt yapı ve imkanlar hakkında sunum yaptı.

Öğrencilere ayrıca sunumlarda çağdaş kütüphanecilik sistemi, öğrenci değişim programları, öğrenci güvenliği, insan odaklı ve çevreye duyarlı üniversite sistemleri hakkında bilgiler verildi.