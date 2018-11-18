Üniversite öğrencilerinin Beypazarı gezisi

ANKARA (AA) – Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Topluluğu (HATÜT) üyesi öğrenciler, tarihi ilçedeki gezilerine müze ziyareti ile başladı.

Topluluk başkanı Burak Hatanoğlu, HATÜT olarak Ankara ve ilçelerini tanımak için geziler düzenlediklerini söyledi.

Bu hafta Ankara'nın turistik ilçelerinden Beypazarı'na geldiklerini belirten Hatanoğlu, "Topluluğumuzla birlikte Beypazarı’nı gezdik. Görülmesi gereken yerleri gördük. Başkentin bazı ilçelerinin çok önemli yerleşim birimi olduğunu öğrendik. Beypazarı’nın da böylesi bir yerleşim birimi ve tarihi İpek Yolu üzerinde olduğunu öğrenince geldik." diye konuştu.

Hatanoğlu, çok güzel bir ilçe olduğunu ifade ederek Beypazarı'ndan mutlu ayrılacaklarını sözlerine ekledi.