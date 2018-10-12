Üniversite sanayi işbirliğinde ilk adım atıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması planlanan Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu için Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Kayseri Organize Sanayi Müdürlüğü arasında "İşbirliği Protokolü İmza Töreni" düzenlendi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) hizmet binasında gerçekleşen törene, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda davetli katıldı.
Törenden konuşan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kurumlar arası işbirliklerine önem verdiklerini söyledi.
"Sanayicimize ve OSB'de çalışan yaklaşık 75 bin iş ortağımıza fayda sağlayacak her türlü birliktelik için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullanın Nursaçan, şunları kaydetti:
"Mevcut teknik kolejimizin devamı niteliğinde olacak bu projenin, Organize Sanayimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için tek çıkar yol üretimdir. Üretimin de gelişmesinin bir yolu var o da eğitimdir. Meslek yüksekokullarının üniversite denklik seviyesine getirilmesini istiyoruz. Meslek yüksekokulları sanayinin, üretimin bel kemiği olacağını düşünüyoruz."
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise bu işbirliğinin diğer şehirlere de örnek olacağını belirtti.
Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin uzun yıllara dayalı, ciddi bir arka planının bulunduğunu belirten Karamustafa, "Son yıllarda hızla gelişen meslek yüksekokullarının sanayi ile bütünleşemediğini, sanayiye entegrasyonunda bir takım sorunların yaşandığını gözlemliyoruz. Bu açıdan diğer yerlere de örnek olacak, nitelikli mesleki ve teknik eğitimin verildiği bir OSB Meslek Yüksek Okulunun burada oluşturulacağından eminim." ifadesini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından eğitimde işbirliği protokolü imzaladı.
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