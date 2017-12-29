Üniversiteli genç telefonunu satıp sokak hayvanlarına mama aldı

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Metin Özdemir, sokak hayvanlarını beslemek için yeterli maddi kaynak bulamayınca telefonunu satıp sokak hayvanlarına mama ve ilaç aldı. Barınmakta olduğu öğrenci yurdunun valiz odasında hayvanlar için temin ettiği mamaları muhafaza eden Metin Özdemir, bir yandan etüt odasında ders çalışırken diğer yandan sokak hayvanlarını beslemek için vakit harcıyor.

Hayvanlara olan sevgisinin çocukluktan gelen bir hikâyeyle başladığını kaydeden Özdemir, “Küçüklüğümden beri geliyor bu sevgi. 11-12 yaşlarındayken çoğu insan bilinçsiz olur ama ben o yaşlardayken anneme sokak kedileri için ciğer aldırtıyordum. Kapı önünde bir kedi veya köpek gördüğümde hemen eve çıkıp, “Anne yemek ver” derdim. Orada annemin sorduğu soru, “Yine mi hayvanlara yemek vereceksin?” tarzında oluyordu. Gece 01.00’de bile anneme hayvanlar için yemek yaptırtırdım. Bu şekilde bile azar azar bir şeyler yapmaya başladım” ifadelerini kullandı.

“Yeterli gelmediğimi fark ettiğimde telefonumu sattım”

Yardımseverlerden destek gördüğünü fakat yeterli gelmediğinde arkadaşlarından borç aldığını ve sokak başlarındaki kuru ekmekleri toplayarak hayvanları beslediğini söyleyen Metin Özdemir, maddi kaynak bulmakta zorlanınca telefonunu sattığını söyledi.

Özdemir, şöyle konuştu: “Son bir buçuk senedir arazilerde, ormanlarda bulunan sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya başladım. Onlara mamalar, ilaçlar almaya yoğunlaştım. Yardımseverlerden ve hayvanseverlerden yardım aldım. Fakat bir noktadan sonra yeterli gelmedi. Yeri geldi borç aldım arkadaşlarımdan, yeri geldi fırınlardan bayat ekmek aldım. Bayat ekmek alacak param olmadığında, sokak başlarındaki kuru ekmekleri topladım. Onlarla papara ve yemek yaptım. Yeterli gelmediğimi fark ettiğimde telefonumu sattım ve sokak hayvanlarına mama, ilaç vs. harcamalar yaptım. Bu şekilde ilerledim hep”.

“Onlara bir avuç mama verip, bir avuç mutluluk alıyorum”

Arkadaşları ile kafeye gidip kahve içmek yerine bir hayvanı doyurmanın kendisine daha cazip geldiğini ifade eden hayvansever Metin Özdemir, “Öğrenci olduğum için çok fazla harcama yapmıyorum. Arkadaşlarımla bir kafeye gidip kahve içmek yerine çay içip arta kalan parayı kumbarama atıyorum. Onlarla mama, ilaç alıyorum. Bu şekilde mutluyum. Arkadaşlarla sohbet edip, kahve içmek güzel ama çay içip üstünden kalan parayla bir hayvanı doyurmak daha cazip geliyor bana. Daha mutlu ediyor beni, bu şekilde huzurlu hissediyorum kendimi. Onlara bir avuç mama verip, bir avuç mutluluk alıyorum” dedi.

“Mama yardımı bekliyorum”

Kış mevsiminde hayvanların daha çok beslenmeye ve güçlenmeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan genç hayvansever, mama yardımı beklediğini dile getirerek, “Önümüz kış olduğu için baya sıkıntılı bir durum olacak. Bu yüzden mama yardımı bekliyorum. Çünkü onların kışın daha çok beslenmeye ve güçlenmeye ihtiyaçları var, dirençli olmaları gerekiyor. Mama yardımıyla destek verebilirler. Ben zaten yardım geldiğinde sosyal medyadan bunları raporluyorum ve takipçilerime gösteriyorum. Bu şekilde bir mama yardımı yapılabilir” şeklinde konuştu.

Rıfat Fırat – Fatih Gavuz