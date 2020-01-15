Üniversitelilere Yıldıztepe'de kayak eğitimi
ÇANKIRI (AA) – Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de kayak öğreniyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nden 69 öğrenci, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde akademisyenler eşliğinde eğitim alıyor.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Adem Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, antrenörlük ve rekreasyon bölümü öğrencilerine kayak eğitimi verdiklerini söyledi.
Seçmeli kayak dersini alan öğrencilerin teorik derslerini uygulamaya döktüklerini belirten Poyraz, "Hem kayak dersi almış olacaklar, eğitilecekler hem de eğlenmiş olacaklar. Yıldıztepe'yi seviyor, 5 yıldır geliyoruz. Burada öğrencilerimizi daha rahat kontrol edebiliyoruz. Milli sporcular burada bize destek veriyorlar. Malzeme noktasında da yardımcı oluyorlar." dedi.
Rekreasyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Şeniz Karagöz de öğrencilere yaklaşık 8 yıldır Yıldıztepe'de kayak eğitimi verdiklerini dile getirdi.
Teorik dersleri bittikten sonra uygulama yapmak için Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini ifade eden Karagöz, "Burada her seviyeye göre kayak pisti bulunuyor. Öğrencilerimiz için de avantajlı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Doğası çok güzel. Bol oksijen, temiz hava, sadece kayak yapmak için burada olmak gerekmiyor. Bu mis gibi havayı içimize çekmek de gerekiyor." diye konuştu.
Antrenörlük bölümü 2'nci sınıf öğrencilerinden Sabri Birlik de Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin güzel bir eğitim pisti olduğunu ve Yıldıztepe'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
-
Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
-
CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı
-
Konyaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı
-
Sivas'tan kısa kısa
-
Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı
-
Üniversitelilere Yıldıztepe'de kayak eğitimi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.