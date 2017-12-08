Ünlü kadın spikerler, kadın istihdamını konuştular

Kadınların iş gücü piyasasındaki genel durumu ve istihdamına yönelik sorunların tartışıldığı ‘Sesim Olur musun’ projesinin 2’nci paneli Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşti. Panelde Duygu Canbaş’ın moderatörlüğünde, Haber Spikeri Buket Aydın, Haber Spikeri Nihan Günay ve Av. Serkan Toper kadının çalışma hayatındaki yerini tüm yönleri ile ele aldılar. Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli de panelin açılış konuşmasını yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, “Ülke gündeminin hayli sıkışık ve stresli olduğu bu günlerde sosyal hassasiyetlerimiz içerisinde belki de en önemlisi olan kadının günlük hayatta iş gücüne katılımı konusunda bir panel düzenleyerek farkındalığı artırmak istedik. Bu konuda taraf olduğumuzun kadının iş hayatında olduğu gibi hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almasının ülkece genel sosyoekonomik seviyemizi yükselteceğinin altını çizmek istedik. Yıllardır yöneticisi olduğum firmalarda beyaz yakalı istihdamında yüzde 70’lere varan kadın iş arkadaşlarımızın oranı bu konudaki hassasiyetimin lafta değil gerçekte yaşandığını da bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.