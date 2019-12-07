UPS Türkiye Müdürü Kılıç: “KOBİ ordusu önümüzdeki yıl dünyaya açılacak”

İSTANBUL (AA) – HANDAN GÜNEŞ – UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "Önümüzdeki yıl itibarıyla dünyaya açılan KOBİ ordusuyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kılıç, Aralık 2018'de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile toplantıda oluşan "Export Akademi" fikrinin 1 yıllık süreçte olgunlaştığını ve sonucunda Ticaret Bakanlığı ve UPS ile iş birliğine gidildiğini anlattı.

Yeni iş birliği ile birlikte Türkiye'de çok fazla KOBİ'ye ulaşılacağına işaret eden Kılıç, bugüne kadar Hatay, İznik, Manisa, Denizli, Konya ve Bursa gibi birçok şehirde "Export Akademi" yaptıklarını, bundan sonra ise 81 ilde tüm KOBİ'lere Ticaret Bakanlığı ile birlikte ulaşacaklarını söyledi.

Kılıç, "Export Akademi"lerle ilgili özellikle e-ihracat konusunda KOBİ'leri eğiteceklerini ve onların 1 gün içerisinde aldıkları eğitimle ihracata hızlı şekilde başlamalarını sağlayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda her eğitimimizden yaklaşık 10-15 tane küçük, büyük, orta büyüklükte ihracatçımız çıkıyor. Gördüğümüz; bu ihracatçılarımızın kalıcı olduğu, çünkü ilk eğitimimizi 2019 Şubat'ta yapmıştık. Tespihçi, çorapçı, bu tür KOBİ'lerimiz, esnaflarımız artık sonuç almaya ihracat yapmaya başladılar. Daha da artması için çalışıyoruz."

– "Artık 8,2 milyar potansiyel müşteriniz var"

Kılıç, hiç ihracat yapmayan firmalara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Zaten ihracat yapıyorsa bir şekilde bizimle çalışıyordur ya da ihracat yapmayı biliyordur. Amacımız, hedefimiz hiç ihracat yapmayan, mahallesinden şehrinden, ülkesinden çıkmaya cesaret edememiş firmalarımızı cesaretlendirmek." şeklinde konuştu.

Eğitim alan herkesten pozitif geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kılıç, "Çünkü şu ana kadar tecrübe etmedikleri bir pazar ve tecrübe etmedikleri yeni bir gelir kapısı." dedi.

Kılıç, şu ana kadar "Export Akademi"de yaklaşık 500 KOBİ'yi, kadın ihracatçı programında ise 350 kadını eğittiklerini vurgulayarak, "Kadınlarımız ve gençlerimize "Export Akademi"yle birlikte onları bilgilendirmeye, cesaretlendirmeye ve dünyaya açmaya hazırız. Hepsi dört gözle beklesinler. Çünkü önümüzdeki yıl itibarıyla dünyaya açılan KOBİ ordusuyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Instagram'dan satış yapan irili ufaklı firmalarla çalışıyoruz. Onlar eski, geleneksel değil, yeni tarz pazarlamalar yapan firmalar. Çok enteresan çalışan müşterilerimiz var. Bize ulaşmak isteyenler UPS Export Akademi internet sitemizden hem kayıt formuna hem de bilgilendirmeye ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızda her eğitimden bir hafta önce eğitimin detaylarını paylaşıyoruz. Artık 8,2 milyar potansiyel müşteriniz var. Eşe dosta da satsınlar ama tüm dünyada 8 milyar kişi onlar için bir pazar."

– UPS, girişimcileri destekliyor

Dünya çapında 220’den fazla ülke ve bölgede Türkiye’de ise 81 ilde, ekspres paket ve kargo taşımacılığı, tedarik zinciri çözümleri, gümrükleme ve depolama hizmetleriyle lojistik sektörünün öncü şirketlerinden biri olan UPS, KOBİ’lerin ve girişimcilerin ihracat potansiyellerini keşfedebilmesi ve e-ihracat sürecinde önlerine çıkabilecek engelleri ve çözümleri çok daha önceden görebilmesi için "Export Akademi" programını hayata geçirdi.



"Export Akademi" ile KOBİ'ler iç pazarda yerel bir oyuncu iken e-ihracat yapmaya başlıyor. "Export Akademi"de "ihracatta devlet destekleri", "online ödeme yöntemleri/Orta Doğu'da kapıda ödeme", "dijital pazarlama", "gümrük mevzuat ve iade çözümleri" gibi farklı konularda workshoplar yapılıyor.