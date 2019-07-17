Üreticilere 8 farklı ürün için destek imkanı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, meyve üretimi yapmak isteyen çiftçiler 2020 yılında desteklenmesi planlanan 8 farklı ürün için destek imkanından yararlanabilecek.
Beyşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 2020 yılında desteklemesi planlanan ürünlerden Beyşehirli üreticilerin de istifade edebileceği hatırlatıldı.
Açıklamanın devamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yarı bodur elma, kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen, çilek ve malç naylonu ile adaçayı ve kekik gibi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine 2020 yılında destekleme öngörüldüğü belirtilerek, "Desteklemeden yararlanmak isteyen Beyşehirli üreticilerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi internet sayfasından başvuru formunu doldurup muhtarlıklara onaylattıktan sonra kendileri de gönderebildikleri gibi arzu ederlerse başvuru formunun doldurulmasında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak da yardımcı olup Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili yerlere kurum olarak ulaştırabiliriz. Çiftçilerimizin bu desteklemeden yararlanabilmesi için önlerinde başvuru için son tarih 31 Temmuz'dur. Üreticilerimize yarı bodur elma için 1 dekarlık alana 70, 2 dekarlık alana iki katı, yarı bodur kiraz için 1 dekarlık alana 60, 2 dekarlık alana iki katı, asma için 1 dekarlık alana 150, 2 dekarlık alana iki katı, vişne için 1 dekarlık alana 60, ahududu ve böğürtlen için 150-300, çilek ve malç naylonu desteği olarak ise 4 bin adet fide ve malç naylonu desteği sağlanması öngörülmektedir. " denildi.
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