Ürettiği yazılımla telefonunu çalan hırsızı yakalattı
Yazılım mühendisi Berkan Arıkan (30), Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde arkadaşlarıyla büfede alışveriş yaptığı sırada 2 bin TL değerindeki cep telefonunu büfe önündeki masaya bıraktı. Alışveriş bittikten sonra telefonu koyduğu yerde göremeyen Arıkan, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri olay yerine gelinceye kadar Berkan Arıkan, yanında bulunan dizüstü bilgisayarını açarak kendi ürettiği ve bir süre önce telefonuna yüklediği yazılım ile hırsızın telefonu aldıktan sonra hangi istikamete gittiğini belirledi. Polis ekipleriyle birlikte hırsızın bulunduğu Yeşilyuva Mahallesi, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı’na giden Berkan Arıkan, yazılım sayesinde telefonu kapatmak isteyen hırsız Tuncay Y.’nin telefonu kapatmasını da engelledi. Ayrıca Arıkan hırsıza, “Telefonu polise teslim et”, “Sayın hırsız telefonu bırak”, “Sayın hırsız polisi aradık” şeklinde mesajlar atarak uyarılarda bulundu.
“Abi beni nasıl buldunuz ya?”
Parka ulaştıklarında bankta oturan Tuncay Y.’ye doğru yaklaşan Arıkan, telefonun kendi telefonu olduğunu tespit ederek, polislere işaret etti. Polislerin gözaltına aldığı Tuncay Y. “Abi beni nasıl buldunuz ya” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Yazılım mühendisi Arıkan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Telefon çalınınca panik olduk. Bilgisayarı açıp hemen hırsızın konumunu tespit ettik. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde hırsıza sürekli mesajlar gönderdik. Hırsız telefonu kapatmaya çalışıyordu ama parkın ortasında hırsızı yakaladık” diye konuştu.
Dedektif gibi iz sürerek telefonuna geri kavuştuğunu ifade eden Berkan Arıkan, “O telefonu kapatmaya çalışıyordu ama biz de sürekli açmak için komutlar gönderiyorduk. Yazılımımızda Google’nin servislerinden yararlanıyoruz. Telefondan uzun süre müzik çalmasını sağlıyorduk. Polislerle birlikte dedektif gibi iz sürdük. Hırsızın gittiği bütün konumları görebiliyorduk” şeklinde konuştu.
Yazılımı ticari amaçlı kullanmayacaklarını ancak yakın zamanda ücretsizolarak piyasaya süreceklerini söyleyen Arıkan, “Yazılımı yakın zamanda Türkiye’de her insan kullansın diye ücretsiz olarak sunacağız. Bu yazılımı yapmak 4 ayımızı aldı ve kendi aramızda eğlence amaçlı kullanmak için ürettik ilk başta. Umarım yazılımdan sonra telefonlarımız ya da dijital eşyalarımız çalınmaz. Yazılım bu amaçla kullanılabilir” dedi.
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