Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro durakları hangileri ve nedir ? Metro güzergahı nerelerden geçiyor ?
Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu ve Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olan 20 km’lik Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metro Hattı bugün açılacak. 16 istasyondan oluşan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın toplamda 65 bin yolcuya hizmet vermesi ön görülüyor. Peki bu hattın durakları hangileri ? güzergah nerelerden geçiyor. İşte detaylar…
ÜSKÜDAR ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METRO HATTININ GÜZERGAHI VE DURAKLARI NERELER OLACAK?
Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy hattında 16 istasyon yer alacak ve 126 vagon bulunacak. İlk ve son durak arasında yolculuk eden bir kişi, toplam 24 dakika sonunda istediği yere ulaşabilecek.
Üç ilçeden geçecek metro hattında
1-Üsküdar,
2-Fıstıkağacı,
3-Bağlarbaşı,
4-Altunizade,
5-Kısıklı,
6-Libadiye,
7-Çarşı,
8-Ümraniye,
9-İnkılap Mahallesi,
10-Çakmak,
11-Ihlamurkuyu,
12-Altınşehir,
13-Lise,
14-Dudullu,
15-Toplu Konutlar,
16-Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.
ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METRO PROJESİNE DAİR BİLGİLER
İşin Adı : Üsküdar – Ümraniye –Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri
Yüklenici : Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Güzergah Uzunluğu : 20 km.
İstasyon Sayısı : 16
İstasyonlar : Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy-Sancaktepe
İhale Bedeli : 563,899,995,32 €
İhale Tarihi : 15.09.2011
Sözleşme Tarihi : 07.03.2012
İşe Başlama Tarihi : 20.03.2012
İş Bitim Tarihi : 17.12.2017
ÜSKÜDAR ÜMRANİYE METROSU’YLA SAATTE 64 BİN 800 YOLCU SEYAHET EDECEK
21 adet 6’lı dizili 126 vagon hizmet verecek. Her bir dizide maksimum 1620 yolcu taşınabilecek. Maksimum yolcu kapasitesi saatte 64.800 yolcu/saat/yön olacak.
Trenin maksimum hızı 80km/saat olacak. İlk istasyon ve son istasyon arası ortalama seyahat süresi 24 dakika olacak.
90 SANİYEDE BİR SEFER
Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunda istasyonlarda durma süresi 20 saniye olarak belirlendi. 90 saniyede bir ise sefer düzenlenecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.
Emlak uzmanları, metro hattın geçtiği güzergahlarda ev fiyatlarınında artış göstereceğini belirtiyor.
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