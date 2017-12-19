Üsküdar’daki Fırsat Çadırı, indirimlerle vatandaşın yüzünü güldürüyor

Üsküdar Bağlarbaşı’nda bulunan Fırsat Çadırı’nda yüzde 70 varan indirimler vatandaşların yüzünü güldürüyor. Outlet fiyatına satılan ürünlerin yanı sıra yöresel ürünler de çadırda yerini alıyor. Fırsat çadırı yılbaşına kadar vatandaşlar hizmet vereye devam edecek. Giyim ürünlerinden yöresel ürünlere kadar çok çeşitleri barındıran çadırda ünlü markalarda yerini almış durumda. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sevdiklerine hediye almak isteyen ve memleketine gidemeyip yöresel ürünleri alamayanlar için fırsatlar sunan çadır, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özel ve Yöresel Ürünler ve Yöresel Fuar Katılımcısı Esnafları, Zanaatkarları Koruma ve Tanıtma Derneği (YÖRDEN) Reklam Danışmanı Burak Şener, fırsat çadırı hakkında bilgiler verdi.

”Her bütçeye uygun ürün bulma şansları var”

Fırsat çadırı hakkında bilgi veren YÖRDEN Reklam Danışmanı Burak Şener, ”Yöresel ürünler satan esnaflarımızı bir araya topladık ve Türkiye’de yapılan bütün yöresel işlerde öncülük yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde bu tarz fuarlar açıyoruz, esnafımızı bir araya toparlıyoruz ve etkinlikten haberdar ediyoruz. Üsküdar Bağlarbaşı’nda güzel bir alan kurduk. Yöresel ürünlerin yanında outlet çadırımız var. Yeni yılın gelmesiyle vatandaşlar alışveriş yapmaya başladılar. Kış ayları geldi. Özellikle kış aylarında insanların daha ucuza bir şeyler almasını sağlıyoruz. Birçok ünlü markanın ürünleri var. Kıyafetlerde çok fazla indirim var. Yüzde 70’e varan indirimlerimiz var. Halkımızın bunun değerlendirmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü herkes yeni yılda hediye almaya başlayacak ya da kış geldi mont ve bot almak isteyecek. Her bütçeye uygun ürün bulma şansları var. Yeni yılın ilk gününe kadar burada bulacağız. Yaklaşık 15 gün burada bulancağız. Yöresel alanımızda Kayseri’den gelen sucuk ve pastırma bulabiliyorlar. Trabzon’a gitmeden burada peynir bulabiliyorlar. Ankara’ya gitmeden Beypazarı ürünlerini bulabiliyorlar. İzmit’e girmeden pişmaniye alma şansı bulabiliyorlar. Erzurum’a gitmeden Cağ Kebabı yeme şansı olabiliyor. Her şey doğal ve organik” şeklinde konuştu.

Çadıra alışverişe gelen Mustafa Bulduk, ”Yoldan geçerken dikkatimi çekti ve uğradım. Böyle ürünleri İstanbul’da bulamıyoruz. Alışveriş yapalım dedik ve geldim. Aradığım ürünlerin yüzde 90’ını buldum. Fiyatlar uygun. Ürünler organik olduğu için fiyatlarını marketlerle kıyaslayamayız. Memnun kaldım” dedi.

Çadıra yakınlarına hediye almak için gelen Çağlayan Ambaroğlu, ”Yılbaşı için kendime ve sevdiklerime hediye bakıyorum. Çok güzel ürünler var. Kış geldi, mont ve kazak bakmayı düşünüyorum. Fiyatları çok uygun. Çadır güzel” dedi.