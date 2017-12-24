Usta fotoğraf sanatçısı Muhsin Divan Edirne’de
Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği’nin (EFSED) daveti üzerine kente gelen fotoğraf sanatçısı Muhsin Divan, Foto Kafe’de fotoğrafa gönül verenlerle bir araya geldi. Türkiye’nin birçok şehrinde fotoğraf buluşmaları gerçekleştiren Muhsin Divan, fotoğrafın 150 yıllık tarihine dair ışık tutan konularında bilgilendirmelerde bulundu.
“Fotoğraf sanatı emekleme aşamasında”
Edebiyat, resim, heykel gibi diğer sanat dallarının hemen hemen 5 bin yıllık tarihleri olduğunu ancak fotoğrafın günümüzde henüz 150 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Divan, “Fotoğraf sanatı henüz emekleme aşamasında. Aslında bizler ve sizler çok şanslıyız. Ölmeden önce okunması gereken 100 kitap ya da görülmesi gereken tablo şu an varken, fotoğraf konusunda henüz yolun çok başındayız. Belki de aranızdan bir amatör fotoğrafçı öyle bir kare çekecek ki tüm dünya tarafında kabul gören bir fotoğrafa imza atacak” dedi.
“Sanat özgür olmalı ki gelişebilsin”
Divan, fotoğrafın bir sonuç olduğunu ve hangi teknik aşamalardan geçirildiği ya da çeken tarafından nasıl elde edildiğinin hiçbir önemi olmadığına değinerek, “Kimse Leonardo da Vinci’ye ‘Kimyasal mı? Pastel boya mı?’ kullandı diye sormadı. Ya da Michelangelo’ya heykeltıraşı için kimse teknik sorular sormadı. Fotoğraf da böyle bir şey sonuç odaklandı. Kimse teknik müdahale var şeklinde eleştirmemeli. Sanat dalları özgür olmalı ki gelişebilsin” ifadelerini kullandı.
“Amatör fotoğrafçılar her zaman desteklenmeli”
Fotoğraf camiasında isim yapmış usta fotoğrafçılara da seslenen Divan, “Kendilerini ünlü yapan amatör fotoğrafçıların ayaklarına kadar gelip, bilgilerini aktarmaya mecburdurlar, benden söylemesi. Sizler davet edin eğer gelmezlerse bana bildirin hepsini ifşa edeceğim. Amatör fotoğrafçılar her zaman desteklenmeli” dedi.
Slayt gösteri ve sunumunun ardından gecenin sonunda EFSED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Aydın tarafından Divan’a, gecenin anısında plaket ve kentin kadim lezzetleri olan badem ezmesi ve kurabiye takdim etti. Geceye EFSED ve EFOD üyelerinin yanı sıra üniversiteli amatör fotoğrafçılar da katıldı.
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