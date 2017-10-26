Uyuşturucu bağımlısından itiraf: “Ailemi ve arkadaşlarımı kaybettim”

İki ay önce Sağlık Durumu Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek Uzmanlaşma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı Ilave Hizmet Binasında açılan Bursa’nın ikinci AMATEM’i, alkol ve madde bağımlılarının çıkış kapısı olmaya devam ediyor. Şimdilik 18 yataklı olarak planlanan hastanede ayaktan da tedavi hizmeti veriliyor. Hastanede tedavisi devamlı 43 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı A.D., bu sefer kurtulmakta kararlı olduğunu söyledi. Yurt dıştan ve Türkiye’nin ayrı yerlerinde tedavi olan A.D, “Birincil aldığım maaşımla birlikte arkadaş kurbanı oldum. Bir kereden bir şey olmaz dedim ve 25 yıldır kurtulamadım. Ailemi, eşimi, çocuklarımı ve arkadaşlarımı kaybettim” dedi.

En son Bursa’daki AMATEM’i seçim ettiğini açıklayan A.D, “Tercih etmemdeki sebep ise buraya gelip iyileşen arkadaşlarım oldu. Onların tavsiyesiyle geldim. Derhal mutlu ve huzurluyum. Kaldığım AMATEM’lerin içinde en iyisi burası. Her gün doktorlarla birebir görüşüyoruz. Sağlık çalışanları da . Ben böyle yakınlığı akrabalarımdan görmedim. Burada nasıl uyuşturucudan öbür kalabiliriz, öfke kontrolü, neler yapıp yapmayacağımızı öğreniyoruz” diye konuştu.

“Kurtulmak ve son tedavi olacağı için buradayım” diyen A.D., şunları söyledi:

“Muhakkak bir kereden bir şey olmaz diye başlamasınlar. Uyuşturucuya başlayan insanlar kendini başkalarına karsı güçlüyüm diye düşünebiliyorlar ama bu çok yanlış. Uyuşturucu içen insan güçsüz başarısız çevresine zarar veren insandır. Sonucu şüphesiz ölümdür. Ailelere ise elbette çocuklarının peşini bırakmasınlar. Dost ortamlarını tanısınlar. Bir gün yok aralıksız peşine düşüp takip aşağı tutmaları.”

Bursa Ulus Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise, “Burada hastalarımıza otel konforunda sağlık durumu hizmeti veriyoruz. Ekipte uzman hekimlerin yanı sıra psikologlarda bulunuyor. AMATEM’de hastalarımız ayaktan ve yatarak çare oluyorlar. Madde bağımlılığı ile mücadele için tüm kuruluşların birlikte çalışması lazım. Tam tedavi, kişinin sadece madde kullanımıyla ilgili yok, medikal, sosyal, mesleki ve yasal problemlerini kapsaması gerekiyor. Alo 191 uyuşturucu ile ilgili danışma ve yardım hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun zorunlu yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla uğraş zarfında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve yardım hattıdır. Alo 191 sabit hatlardan bedava 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Devletimiz ve milletimiz birlikte el ele vererek mücadeleyi sürdüreceğiz” biçiminde konuştu.

Zafer Peker