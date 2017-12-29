Uyuşturucuyu bahçe duvarına sakladılar

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri daha önce belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, bir evi didik didik aradı. Evin bahçesinde de arama yapan polis, bahçe duvarındaki briket arasına saklanan satışa hazır 150 paket halinde 100 gram eroin ile 10 paket halinde 50 gram esrar buldu. Evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.