İSTANBUL (AA) – Türk Hava Yolları (THY) Online Satış Çözümleri Başkan Yardımcısı Cengiz Değirmenci, "THY, bugün itibarıyla neredeyse Türkiye nüfusu kadar yolcuyu dünyanın farklı noktalarına taşımanın gururunu yaşıyor." dedi.

Değirmenci, Uzakrota Travel Summit kapsamında dijital seyahat sektörüne ilişkin yaptığı konuşmada, THY'nin 125 farklı ülkeye uçtuğunu belirtti.

Seyahatin her deneyim alanında dijitalden ve mobilden bahsedildiğini anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"THY, bugün itibarıyla neredeyse kendi bayrağını taşıdığı Türkiye nüfusu kadar yolcuyu dünyanın farklı noktalarına taşımanın gururunu yaşıyor. Özellikle seyahat sektörü açısından dijitalin uçtan uca ele alınarak, stratejinin merkezine oturtularak müşteriye kişiselleştirilmiş şekilde bir deneyim oluşturulması artık mümkün."

Değirmenci, yapay zeka, nesnelerin interneti, sosyal medya ve büyük veri gibi kavramların önemine işaret ederek, bu alanların turizm sektöründe de şirketlere çok büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

– "Setur olarak işimizi iyi yapmak istiyoruz"

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller ise "Turizmde Trend Ne Demek? Trend Denince Ne Akla Gelir?" başlıklı konuşmasında, turizmde trend olan bazı turlara değindi.

Turizmde ortaya çıkan gelişmeleri takip etmenin önemine dikkati çeken Temeller, zaman zaman modası geçmiş diye tabir edilen konuların yeniden trend olabildiğini söyledi.

Temeller, "Setur olarak trend konusuna çok aşırı takılmıyoruz. Orayı kendimizi görev edinmiyoruz. Bizim için önemli olan yaptığımız işi iyi yapmak ve işin sürdürülebilir olması. Turizmde de önem verdiğimiz konu işimizin sürdürülebilir olması, doğru olması ve bu alandaki gelişime ayak uydurulması." dedi.

– “Erken rezervasyonda artık yer bulma avantajı önemli"

Zirve kapsamında Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz’ın moderatörlüğünde “Seyahat Acentelerinin Değişimi ve Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2019’da iç pazarda daralmanın yaşandığını anlatarak, ekonominin dalgalanması ve seçimin turizm sektörünü etkilediğini dile getirdi.

2020 yılında yurt dışından talebin bu yıl olduğu gibi yüksek olacağını öngördüklerini ifade eden Vardar, şunları kaydetti:

“Erken rezervasyonda genelde fiyat avantajı ön plandaydı, artık yurt dışından gelen talep dikkate alındığında yer bulma avantajının çok önemli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Aralık, ocak ve şubat satışları iç pazarın hangi potansiyelde olacağını gösterecek. Mayıstan itibaren iç pazarın yoğunlaşacağını ekim ayına kadar bunun devam edeceğini öngörüyoruz.”

Vardar, Türkiye’deki ekonomi ne yönde genişlerse seyahat harcamalarının o yönde geliştiğini aktararak, “Seyahat bir lüks değil, ihtiyaç olmaya başladıkça iç pazarın öneminin artacağını düşünüyorum.” dedi.

– “Türkiye turizm açısından gerçekten iyi bir ürün”

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da 2019’un Türk turizmi açısından iyi başlamadığını, seçimlerin sektörü etkilediğini belirterek, yılın ikinci yarısının ilk yarısına göre daha iyi olduğunu söyledi.

Onaran, yurt dışından gelen turistte ivme kazanıldığını ifade ederek, “Türkiye turizm açısından gerçekten iyi bir ürün. 2020 yılının turizm açısından daha da iyi olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

20 sene öncesine göre yarı fiyatına tur sunabildiklerini vurgulayan Onaran, “Teknolojimizi değiştiriyoruz. Daha fazla kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Alım gücü arttıkça ürünlerimizi daha uygun fiyatla misafirlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

– Erken rezervasyon olumlu sinyaller veriyor

Tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal ise turizmin genel anlamda 2019 yılında iyi geçtiğini, ancak yerli turiste hitap eden firmalar için çok iyi bir yıl olmadığını söyledi.

“Kasım ayında başlayan erken rezervasyon ile birlikte 2020’nin 2019’a göre çok daha iyi geçeceğinin sinyallerini alıyoruz” diyen Karayal, yeni vergilerle birlikte sektörün biraz zorlanacağını kaydetti.

Karayal, Türkiye’de geleneksel tur operatörü kavramının kalmadığını, acentecilerin dijitalleşmeye ayak uydurduğunu anlatarak, belli bir yaşın üzerindeki kitlenin tatil satın alma alışkanları devam etse de dünyada ve Türkiye’de acentelerin dijitalleşmesinin devam edeceğini söyledi.

Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel de 2020 yılından umutlu olduklarını aktardı.

Gençlerin artık deneyim odaklı tur arayışı içinde olduğunu vurgulayan Gazel, “Gazella’nın içindeki kitleyi sabit tutacağız ve gençlere yönelik başka bir marka kurduk, bir iki ay içinde açılacak. Daha deneyim odaklı olacak, 25 ve 40 yaş arası müşterilere hitap edecek.” diye konuştu.