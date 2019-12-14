Uzman erbaşlardan “özlük hakları” talebi

ANKARA (AA) – Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, sözleşmeyle görev yapan uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesini istedi.

Tilkici, Ulus Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden kritik kadrolarda görevlendirilmek üzere alınan uzman çavuşların en büyük sorunlarından birinin sözleşmeyle görev yapmaları olduğunu söyledi.

Tilkici, mesleği askerlik olan, görevini üstün bilinçle yapan bir askerin mesleki güvenceyle ilgili kaygı duymaması gerektiğini dile getirdi.

Uzman çavuşların çalışma, izin, sicil, nöbet ve sağlık yönetmelikleri ile mesleki güvencelerinin olmadığını savunan Tilkici, uzmanlara sınıf değişikliği imkanının getirilmesi gerektiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğinin düzenlenmesi, hastalıklar çizelgesine uzman erbaşların da dahil edilmesi talebinde bulundu.

Tilkici, uzman çavuşların, ordu personeli olmasına rağmen orduevlerinden yararlanamadığını, lojmanlardan ise yüzde 5 oranında yararlanabildiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra 25 yıl görev yapan uzman çavuşların emekli olduklarında en düşük memur maaşıyla emekli edildiğini ve ek tazminat alamadıklarını dile getiren Tilkici, "Diğer statülere verilen görev tazminatının uzman çavuşlara da verilmesi gereklidir." dedi.

Basın açıklamasına destek veren CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de uzman erbaşların yanında olduklarını ifade etti.

Mecliste konuya ilişkin soru önergesi verdiklerini, araştırma komisyonu kurulması için 100 CHP milletvekilinin imza attığını söyleyen Çelebi, kanun teklifi verdiklerini, kanun teklifinin de bir senedir komisyonda beklediğini kaydetti.