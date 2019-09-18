Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu uzman jandarma onbaşı yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yozgat-Kayseri karayolu Topçu köyü yakınlarında, Uzman Jandarma Onbaşı Soner Kaya (22) yönetimindeki 06 YG 726 plakalı otomobil, Sefer Gençer (59) idaresindeki 34 BIR 168 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, Soner Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Senanur Kartal (21) ve Sefer Gençer ağır yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaya'nın, Kayseri'nin İncesu ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.
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