Uzmanlardan kombi uyarısı

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma araçlarından olan doğalgazın kullanımı ve tesisat temizliği ile ilgili değerlendirmede yer alan kombi bakım ve teknik servis uzmanları, özellikle kombi bakımı ve korsan servislere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundular. Her yıl ahenkli yapılan kombi bakımlarının sıhhat açısından kayda değer olduğunu gösteren uzmanlar, hem bunun yüzde 20 ila 25 oranında bir tasarruf olarak da vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi bakımlarının çok kayda değer olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis kadar yapılması gerektiğini belirten Bosch Termoteknik Yetkili Servis Uzmanı Haluk Terzioğlu, son zamanlarda korsan servislerin açıldığına uyarı çekerek, “Van’da doğalgazın artmasıyla birlikte korsan servislerin açılmasında da çoğaltma yaşanıyor. Bunlar kendilerini yetkili servis olarak tanıtabiliyorlar. Bu korsan servisler, herhangi bir servis formu vermedikleri gibi yaptıkları işin arkasında da durmuyorlar. Bu da vatandaşların cebine negatif yansıdığı gibi, doğalgaz zehirlenmelerine de davetiye çıkarıyor. Çünkü korsan servislerin ellerinde orijinal değiştirme parça olmadığı için bakım yaptıktan daha sonra güvenlik sensörlerini devre dışı bırakabiliyorlar. Biz birçok yerde bu gibi durumlarla karşılaştık” dedi.

Doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşların mutlaka yetkili servislerden hizmet almaları gerektiğini vurgulayan Terzioğlu, “Vatandaşlarımızdan gelen bakım servislerinden bütün işlemler için servis formunu istemeleri ve onu bir yıl boyunca saklamalarını istiyoruz. Çünkü yetkili servisler dışarıya hiçbir korsan serviste bu doküman yok. Bu konuda vatandaşların sağduyu olmalarını istiyoruz. Çünkü korsan servisler insanların hayatını da tehlikeye atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yetkili servisler göre bir kombiye takriben 80 dakika süre ayrılırken, korsan servislerde ise bu işlemin sadece 20 dakika sürdüğünü dile getiren Terzioğlu, “Kombi bakımı uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Gaz basınç değerleri, NTC dedektör değerleri, güvenlik sensörleri, baca gazı çözümleme değerleri ve elektronik kart ayarları gibi emniyet ekipmanları ve ayarları çeşitlilik göstermektedir. böylece kombinin kış bakımı, mutlaka yetkili servislerin uzman teknisyen ve teknikerleri tarafından yapılmalıdır. Hem Van’da suların kireçli olmalarından dolayı kombilerde kireç bakımının da yapılması gerekir” şeklinde konuştu.

Kombi bakım ücretinin 85 TL, kireç bakımının ise 80 TL olduğunu dile getiren Terzioğlu, vatandaşlara asistan olma noktasında her iki bakımın 100 TL’ye yapıldığını sözlerine ekledi.

Atilla İdiz

