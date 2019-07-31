Vali Akın Akpınar'daki yatırımları inceledi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Akpınar ilçesini ziyaret ederek, devam eden hizmetler hakkında bilgi aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Akpınar Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Furkan Korkusuz’dan brifing aldı.
Kurum amirleriyle toplantı yapan Akın, ilçede devam eden yatırımlar, yapılan hizmetler ve talepler konusunda bilgi edindi.
Akpınar Belediyesini de ziyaret ederek yeni seçilen Belediye Başkanı Şükrü Turgut’a görevinde başarı dileyen Akın, burada yaptığı konuşmada, ilçe ziyaretlerinin öneminden bahsetti.
İlçeleri ziyaret ederek sorunları yerinde dinlediklerini anlatan Akın, "Her ilçenin bir şehir kadar tüm imkanlara sahip olmasını istiyoruz. Bu konuda da desteklerimiz devam ediyor. Kaymakamlıklar ve belediyeler ilçelere hizmet ve yatırımların takibi noktasında önemli görevler üstleniyor. Akpınar ilçesindeki yatırımları önemsiyoruz ve ilçede yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Akın, ilçede yapımı devam eden cami ve terminal inşaatlarını da inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.
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Vali Akın Akpınar'daki yatırımları inceledi
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