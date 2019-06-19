Vali Akın, okul inşaatlarını inceledi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, inşaatları süren Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda inceleme yapan Akın, amaçlarının Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da yukarılara çıkarmak olduğunu belirtti.
Öğrencileri bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran bir şekilde geleceğe hazırlamada okulların fiziki yapılarının da önemli olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
"Yeni yapılan veya yenilenen okul binalarıyla ya da eğitim alanında yürüttüğümüz diğer çalışmalarla ilimizin eğitim kalitesini daha da yükseltme gayretindeyiz. Yapımı devam eden Cumhuriyet İlkokul ve Cumhuriyet Ortaokulu binaları tamamlandığında öğrencilerimiz daha modern okul binalarında eğitim alacaklar. Yine, son derece modern bir şekilde inşa edilen 30 Ağustos Zafer İlkokulu binası da yapımı tamamlanmış durumda ve önümüzdeki sezon eğitim vermeye devam edecek. İlimizde eğitim alanında yapılan çalışmalara önem veriyor, bu çalışmaları yakından takip ediyoruz."
Vali Akın'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve ilgili birim amirleri eşlik etti.
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