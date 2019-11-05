Vali Akın okulları inceledi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Öğretmen Ömer Aydın İlk ve Ortaokulu ile 30 Ağustos Zafer İlkokulunu ziyaret etti.
Programına Öğretmen Ömer Aydın İlkokulunu ziyaret ederek başlayan Vali Akın, okul müdürü Recep Sulubulut’tan okulun durumu ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akın, Türkçe bilmeyen öğrenciler için açılan uyum sınıflarını gezdi.
Daha sonra 30 Ağustos Zafer İlkokuluna geçen Vali Akın, okul müdürü Hüseyin Yaşar’dan bilgi aldıktan sonra öğrencilerle yemek yedi.
Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Vali Akın, Kırşehir’de eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, eğitimde marka kent olduklarını ifade etti.
Öğrencileri bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirme gayret ettiklerini vurgulayan Akın, "Öğrencilerimizin sadece derslerinde ve sınavlarda değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için çalışma yürütülmektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada öğretmenlerinizin ve ailelerinizin de payı büyük. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in de eşlik ettiği ziyaretlerde Akın, okulların binalarında incelemelerde bulunarak öğretmenlerle toplantı yaptı.
-
Ulusal İstihdam Beceri ve Eğitim Sempozyumu
-
Kırşehir Basın Konseyi'nden kurum ziyaretleri
-
KAEÜ'nün standı fuarda ilgi gördü
-
Vali Akın okulları inceledi
-
ORSAM'da “Irak ve Lübnan'daki Gösteriler” paneli
-
Konya'da 390 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.