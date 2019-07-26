Vali Akın'dan belde ziyareti
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkeze bağlı Özbay Belde Belediyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Belediye hizmet binasında incelemelerde bulunarak personelle de sohbet eden Vali Akın, güzel projelerle Özbağ beldesinin daha temiz ve modern bir belde haline geleceğini belirterek, "Özbağ, konumu itibarıyla Kırşehir ile bütünleşmiş modern bir kasabadır. Bizler de Özbağ Belediyesi ile işbirliği içerisinde Özbağ'ı daha ileriye taşıma noktasında yapılacak çalışmalara destek olacağız." ifadelerini kullandı.
Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Belediye Başkanlığına seçilen Rasim Arazay'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.
Başkan Arazay da Özbağ'a güzel hizmetlerde bulunacaklarını vurgulayarak, ziyaretinden dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.
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