Vali Akın'dan yeni atanan müdürlere ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kente yeni atanan müdürleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut’u ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Türesin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akın, vatandaşın huzur ve güvenliği konusunda her zaman hassas olunması gerektiğini aktardı.

Sağlık alanının her kesimden vatandaşın en hızlı ve sorunsuz çözüm bekledikleri kurum olduğunu anımsatan Akın, İl Müdürü Dr. Bulut’tan il ve ilçe müdürlüklerinde devam eden hizmetleri öğrendi.

Kurumlarda devam eden çalışmalar hakkında brifing alan Akın, personelle de görüşerek talep ve görüşlerini dinledi.