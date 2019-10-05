Vali Akın'dan yeni atanan müdürlere ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kente yeni atanan müdürleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut’u ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.
Türesin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akın, vatandaşın huzur ve güvenliği konusunda her zaman hassas olunması gerektiğini aktardı.
Sağlık alanının her kesimden vatandaşın en hızlı ve sorunsuz çözüm bekledikleri kurum olduğunu anımsatan Akın, İl Müdürü Dr. Bulut’tan il ve ilçe müdürlüklerinde devam eden hizmetleri öğrendi.
Kurumlarda devam eden çalışmalar hakkında brifing alan Akın, personelle de görüşerek talep ve görüşlerini dinledi.
BENZER HABERLER
-
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
-
Vali Akın'dan yeni atanan müdürlere ziyaret
-
Gönüllü gençlerden ilçelere ziyaret
-
Petrol Ofisi'nden denizcilik yakıtında öncü atılım
-
Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi
-
“Anuga Fuarı'nda küresel gıda sofrasının başköşesindeyiz”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.