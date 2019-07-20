Vali Ayhan gurbetçilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

İl merkezinde bir restoranda, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarla bir araya gelen Ayhan, gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

Ayhan, "Birlik, beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz doğdukları topraktan farklı ülkelere gittiler ama hiçbir zaman memleketlerini, ülkelerini unutmadılar. Gardaş olmanın gereği gönül bağını, aidiyet duygusunu hep canlı tuttular." dedi.

Sivaslı gurbetçilerin çok olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"2. ve 3. neslin ata topraklarından, Türk yurdundan bağlarını koparmadan, muhabbetlerini, samimiyetlerini devam ettirmesi gayretindeyiz. Yaptığımız bu ilk toplantıda 40'a yakın ailemiz var. İnşallah bu sayı artacak. Sivas'ın bugünü dünden daha iyi. Başka Türkiye ve Sivas yok. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. Doyduğunuz topraklara hizmet edin. Oraların kimliğimize uygun olan değerlerini alın ama Türk topraklarının değerini asla unutmayın. Dünya Sivaslılar Günü 5 Ağustos'ta. 6 Ağustos'ta 'Gardaşlık Festivali'miz var. Herkesi davet ediyoruz. Gurbetteki hemşehrilerimizin tatillerini Sivas'ta geçirmelerini istiyoruz."

Programa Vali Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan da katıldı.